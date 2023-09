SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Wesley Safadão, 35, voltou aos palcos na noite de sexta (29) após uma breve pausa para tratar as fortes crises de ansiedade. Ele se emocionou no início do show, que aconteceu em Embu das Artes, em São Paulo.

Antes da apresentação, ele posou com a mulher, Thyane Dantas, e com os pais, Dona Bill e Seu Wellington.

Safadão anunciou a pausa em 3 de setembro. No último show antes de se afastar dos palcos, ele explicou o motivo: "Eu não tô tão bem nesses últimos dias e hoje foi um dia muito difícil. Já tem uns dois, três dias que eu não consigo dormir direito. E quando eu subi aqui, na verdade me deram um sossega leão hoje, cinco horas da tarde eu dei um cochilo e consegui realizar esse show de hoje", disse.

O músico disse estar "esgotado mentalmente". "Ainda é difícil falar, mas eu tô esgotado. Esgotado mentalmente. Eu não soube a hora certa de dosar, de diminuir o ritmo. É como se eu não conseguisse dizer 'não'. São tantos anos nessa pegada", contou em entrevista ao Fantástico (Globo).

Ele anunciou o retorno aos palcos no último dia 21.