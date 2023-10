SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Beyoncé divulgou o trailer do filme que vai registrar sua turnê mais recente. "Renaissance: A Film by Beyoncé" ganha os ares futuristas da última sequência de shows da artista no vídeo, que revela que o longa será lançado em 12 de janeiro do ano que vem.

"Quando me apresento, tudo que sou é livre", diz a cantora entre cenas da turnê. "Meu objetivo para essa turnê era criar um espaço onde todo mundo é livre, e ninguém é julgado."

Além de filmagens dos shows, o trailer mostra Beyoncé ensaiando com Blue Ivy Carter, sua filha mais velha e uma de suas dançarinas, e Rumi e Sir, os gêmeros da cantora e de Jay-Z. O próprio cantor está presente no vídeo.

Segundo fontes envolvidas com a produção ouvidas pelo portal americano Variety, o filme é um projeto ambicioso, que inclui destaques de toda a turnê "Renaissance", vídeos da do álbum visual que inspirou a turnê e cenas documentais sobre a gravação do álbum e a concepção dos shows.

O filme será çançado através da rede de cinemas ACM Theatres através de um acordo que, também segundo a Variety, é igual ao estabelecido pela cantora Taylor Swift e a empresa para a exibição do filme da 'The Eras Tour'. No caso de Taylor, a cantora financiou o filme e receberá mais de 50% da bilheteria da obra.