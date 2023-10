ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Em uma experiência inédita, a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) decidiu vender os direitos de transmissão da Libertadores feminina de futebol para veículos que fazem cobertura específica de times de futebol no Brasil -os chamados "sites clubistas".

Nesta terça-feira (3), a FC Diez Media, agência que vende eventos da confederação ao mercado brasileiro, assinou contrato com o site Nosso Palestra, que cobre o Palmeiras; e o Meu Timão, que faz cobertura diária do Corinthians. Cada um deles fará jogos dos times na Libertadores feminina.

No Nosso Palestra, por exemplo, a narração será de uma dupla conhecida dos torcedores do Palmeiras. O locutor Téo José e o comentarista Mauro Beting, ambos do SBT, são quem farão a transmissão para o torcedor palmeirense.

A dupla esteve na transmissão dos títulos de 2020 e 2021 do Palmeiras na Libertadores masculina pela emissora de Silvio Santos.

A Libertadores feminina começa na próxima quinta-feira (5). O Palmeiras jogará contra Barcelona (EQU), Caracas (VEN) e Atlético Nacional (COL) na primeira fase. Já o Corinthians terá pela frente o Always Ready (BOL), Sportivo Linpeño (PAR) e Colo-Colo (CHI).

Além das transmissões clubistas, a Libertadores feminina terá jogos feitos pela Globo na TV paga no SporTV e na final na TV aberta se contar com um brasileiro nela.

A Band também fará jogos no BandSports, seu canal de TV por assinatura. O canal Goat, projeto no YouTube lançado recentemente, fará todos os jogos do torneio no YouTube.