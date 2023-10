Os filmes selecionados para a 22ª edição ano do Festival Primeiro Plano foram divulgados nesta quarta-feira (4). O evento com entrada gratuita será realizado nos dias 24 e 29 de outubro, no Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno, em Juiz de Fora.

Segundo a curadoria do Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades, são 24 filmes da Mostra Competitiva Mercocidades e 33 da Mostra Competitiva Regional, produção desenvolvida por realizadores da Zona da Mata e Campo da Vertentes. O objetivo é incentivar e dar visibilidade a diretores estreantes da região e da América do Sul.

Ao todo, foram 68 trabalhos inscritos na categoria Mostra Competitiva Regional, além de 200 na Mostra Competitiva Mercocidades – que leva em consideração filmes produzidos em toda a América do Sul.

Para a diretora de comunicação do Luzes da Cidade, organizadora do festival, Marília Lima, os filmes que irão compor o Primeiro Plano em 2023 foram selecionados a partir de diversos critérios, como estilo, formato e diversidade de diretores e diretoras. “Foi uma curadoria muito difícil, nas duas mostras, pois são filmes de muita qualidade, com multiplicidade de linguagens e formatos”.

Na Mostra Competitiva Regional, os filmes universitários selecionados concorrerão a um prêmio de R$ 10 mil. O vencedor ainda terá acesso a serviços de parceiros para a finalização de um novo curta, de até 20 minutos, que será exibido na edição 2024 do Primeiro Plano.

Já na Mostra Competitiva Mercocidades, o público-alvo é formado por diretores estreantes de países da América do Sul e são avaliadas diversas categorias, como roteiro, direção e atuação.

Confira a relação completa dos filmes selecionados:

Mostra Mercocidades

A nossa festa já vai começar, de Cadu Marques

Aurora, 2068, de Gustavo SD Brandão e Javier A. Contreras

Caixa, de Lucas Piotto

Carcinização, de Denis Souza

Cassandra, de Paula Granato

Como água que sobre a água corresse, de Lucia Bronstein

Crimes holandeses, de Maria Clara Almeida

Desejo e necessidade, de Milso Roberto

Do tanto de telha no mundo, de Bruno Brasileiro

Enquadro, de Gabriel Dôco, Lucas Shin-iti, Luísa Martins, Yari Delgado

Entrelaços, de Giulia Tomasini e Marina Pessato

Fantasmagoría, de Juan Francisco González

Fronteiras, de Isadora Canguçu

Il Macho, de Lemuel Righi

Imagens daqui, de Arthur Assumpção

Labirinto, de Yago Matheus e Augusto A. Sauandaj

Linhas, de Luis Gomes

Nostalgia para o lago, de Arturo Maciel

Nunca pensei que seria assim, de Meibe Rodrigues

Pilona, de July Naters

Por onde eu for não haverá rastros, de Daniel Pires

Provisório, de Wilq Vicente

Raiz do grito, de Arthur Assumpção e Leonardo Vaccaro

Takanakuy, de Gustavo Vokos



Mostra Regional