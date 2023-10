ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Exibido pela Globo entre 2015 e 2019, o Festeja Brasil mudou de emissora. Em novembro, a Band vai exibir um especial com os shows do festival sertanejo em horário nobre, nos mesmos moldes do que a líder de audiência fazia.

A Band vai mostrar a edição do Festeja que será realizada em Belo Horizonte (MG), no dia 28 deste mês. A exibição de um compacto dos melhores momentos vai ao ar no dia 11 de novembro, a partir das 23h. Entre as atrações, estão Zé Neto e Cristiano, Israel e Rodolffo, Luísa Sonza e Zé Felipe.

Para faturar, a emissora já colocou no mercado um pacote publicitário, ao qual a reportagem teve acesso. Uma marca que queira patrocinar o Festeja na Band terá que desembolsar cerca de R$ 12,6 milhões. Nessas negociações, é comum que a Band dê descontos de até 80% em vendas publicitárias.

O Festeja é realizado desde 2012 e reúne grandes nomes do sertanejo para o público curtir em uma só noite. O festival, que é itinerante, passou por mais de 35 cidades. Também houve shows em outros países, como Inglaterra, Portugal e Bélgica.

Na Globo, um resumo dos shows começou a ser transmitido sob o nome de Festeja Brasil em 2015, como parte da programação de fim de ano. As apresentações ocorriam geralmente entre outubro e novembro, e passaram por cidades como Brasília, Belo Horizonte, e Rio de Janeiro.

A edição de 2017 da Globo foi dedicada inteiramente à cena feminina do sertanejo, e apresentou nomes que estavam em ascensão na época, como Marília Mendonça (1996-2021), Simone e Simaria e Paula Fernandes.

Nos quatro anos do especial na emissora carioca, nomes como Márcio Garcia, Camila Queiroz, Joaquim Lopes, Paolla Oliveira e Juliana Paes chegaram a comandar o especial. Já o Festeja na Band não deverá ter apresentação.