SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paulo Vilhena utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira (4) para responder de forma irônica às especulações que surgiram na internet associando seu nome ao da cantora Sandy após o anúncio da separação dela com Lucas Lima. O ator, que teve um relacionamento com a cantora em 2000 e atualmente é casado com Maria Luiza, com quem tem uma filha de um mês e meio, manifestou sua indignação diante das insinuações.

No vídeo compartilhado por Paulo Vilhena, ele e a mulher começam expressando seu desagrado com a situação. Maria Luiza destaca: "Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente veio falar de um assunto não muito agradável." O ator concorda e ela continua: "A gente achou um absurdo, uma falta de respeito, né, amor? Muito chato."

Em seguida, Paulo Vilhena exibe a imagem utilizada em uma postagem na internet e com ironia comenta: "É um absurdo. Uma falta de respeito. Fica muito chato. Fica ruim para a nossa família, para a Luiza, para mim ficou péssimo. Porque, pelo amor de Deus, olha essa testa aqui. Por que não colocaram uma foto atual? Uma falta de respeito total. Não dá. Por favor, gente, agradecemos a compreensão."

Após o anúncio da separação de Sandy e Lucas Lima, as redes sociais se encheram de especulações sobre a possibilidade de um novo relacionamento entre Sandy e o ator. Esses rumores ganharam repercussão em diversos sites e geraram a criação de memes, além de comparações com casos semelhantes de celebridades, como o relacionamento de Wanessa Camargo com o ator Dado Dolabella, após o fim de seu casamento com o empresário Marcos Buaiz, no ano passado.