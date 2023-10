SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (5), oito novos filmes chegam aos cinemas de São Paulo. Para as crianças, a dica é o novo longa animado da série "Patrulha Canina", que acompanha uma nova aventura dos filhotes após a queda de um meteoro mágico.

Outra estreia da semana é a ação "O Protetor: Capítulo Final", que conta a história do assassino que trabalhava para o governo dos Estados Unidos e se muda para a Itália.

O italiano "Nostalgia" também estreia nesta quinta, com a história de Felice, que volta a sua cidade de nascença depois de 40 anos longe. O longa foi indicado ao maior prêmio do Festival de Cannes em 2022.

UMA FAMÍLIA EXTRAORDINÁRIA

Baseado em uma história real, acompanha a jornada de Bea Johnson, vivida por Kiernan Shipka. Ela tenta encontrar equilíbrio entre conflitos da adolescência e situações atípicas que enfrenta com dois pais com deficiência intelectual.

Estados Unidos, 2022.

Direção: Matt Smukler.

Com: Jacki Weaver, Kierman Shipka e Jean Smart.

12 anos

OS FILHOS DOS OUTROS

Na comédia romântica francesa, Rachel Friedmann é uma mulher de 40 anos que nunca teve filhos. Ao se apaixonar por Ali, ela se apega a Leila, filha de 4 anos do parceiro. O longa recebeu uma indicação no Festival de Veneza de 2022.

França, 2022.

Direção: Rebecca Zlotowski.

Com: Chiara Mastroianni, Roschdy Zem e Virginie Efira.

16 anos

UM FILME DE CINEMA

Combinando o documental e a ficção, o cineasta Thiago B. Mendonça explora a história do cinema pela perspectiva de suas filhas de 3 e 7 anos. Na trama, a mais velha resolve gravar um filme com seus amigos para um projeto da escola, que acaba se entrelaçando com o trabalho do pai.

Brasil, 2017.

Direção: Thiago B. Mendonça.

Livre

NOSTALGIA

Após 40 anos longe de casa, Felice retorna ao lugar onde nasceu, no centro de Nápoles, e redescobre os lugares em que andava, os códigos do bairro e um passado que o devora. Baseado no romance homônimo, de Ermanno Rea, fez parte da seleção oficial do Festival de Cannes de 2022.

Itália, 2022.

Direção: Mario Martone.

Com: Francesco Di Leva, Pierfrancesco Favino e Tommaso Ragno.

14 anos

PATRULHA CANINA: UM FILME SUPERPODEROSO

No longa de animação, os filhotes ganham poderes após um meteoro mágico cair em Adventure City. O maior inimigo dos cachorros, porém, foge da cadeia e tenta roubar seus poderes.

Estados Unidos, 2023.

Direção: Cal Brunker.

Livre

PLAUTO, UM SOPRO MUSICAL

Une elementos de documentários e dramatizações para contar a história de Plauto Cruz, um dos maiores músicos gaúchos e considerado por muitos como o melhor flautista do Brasil.

Brasil, 2019.

Direção: Rodrigo Portela.

Com: Zé Adão Barbosa, Evelyn Ligocki e Lucian Krolow.

Livre

O PROTETOR: CAPÍTULO FINAL

Desde que desistiu de sua vida como assassino trabalhando para o governo, Robert McCall tem dificuldades para se reconciliar com as coisas horríveis que fez em seu passado, e encontra um estranho conforto em trazer à justiça aos oprimidos. Após encontrar um lar inesperado no sul da Itália, ele descobre que seus novos amigos vivem sob o controle dos chefes do crime organizado do local.

Estados Unidos, 2023.

Direção: Antoine Fuqua.

Com: Dakota Fanning, Denzel Washington e David Denman.

18 anos

RODEIO ROCK

Dois músicos idênticos em aparência trocam de lugar e vivenciam realidades opostas. Um é o cantor sertanejo mais famoso do Brasil, e o outro é um roqueiro que toca em formaturas.

Brasil, 2023.

Direção: Marcelo Antunez.

Com: Lucas Lucco, Carla Diaz e Felipe Hintze.

12 anos