SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As duas editoras que dividem a publicação brasileira do norueguês Jon Fosse, o mais novo Nobel de Literatura, anunciam uma série de novidades do autor para os próximos anos.

A Companhia das Letras, que acaba de lançar o romance "É a Ales", finalista do Booker Internacional, deve publicar no ano que vem "Trilogia", um volume com três novelas que contam o amor de um jovem casal.

Já a Fósforo tem três livros de Fosse no prelo, sem contar o romance "Brancura", que chega às livrarias ainda este mês e teve sua versão em ebook adiantada pela editora às pressas para o próximo sábado, depois do anúncio da Academia Sueca.

Em 2024, a editora traz uma coletânea de peças de teatro do norueguês, o dramaturgo mais montado de seu país depois de Henrik Ibsen. E uma antologia poética deve sair pela coleção Círculo de Poemas, cuja coordenação a Fósforo divide com a Luna Parque.

Já no ano seguinte, será a vez da mastodôntica "Septologia", um romance de mais de mil páginas que é considerado uma das principais obras do Nobel norueguês.

Vale lembrar, contudo, que quem abriu as portas de Fosse no Brasil foi a editora Tordesilhas, há oito anos, com "Melancolia".