Juiz de Fora teve 94 blocos inscritos para a programação oficial do Carnaval 2024, um recorde de participação em relação aos 80 blocos que se inscreveram no ano passado.

Agora, a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), com participação de outras secretarias municipais e representantes das forças de segurança, irão avaliar os pedidos de autorização, considerando dias, horários e locais.

Serão analisadas ainda as solicitações de apoio, como cessão de banheiros químicos, sonorização, palco, pontos de energia e trio elétrico, entre outras, que serão ajustadas à capacidade de atendimento da Prefeitura.



Durante a análise, a Prefeitura ressalta que pode haver necessidade de ajustes de datas, horários e locais dos blocos, visando a facilitar as logísticas de segurança, serviços de saúde, transporte público e alterações de trânsito, entre outros.

“A estratégia é garantir o máximo de bem-estar aos foliões e, ao mesmo tempo, reduzir os impactos do carnaval na rotina da cidade. Todas as alterações serão pontualmente discutidas com os organizadores”, afirmou o Executivo.



De acordo com a Prefeitura, os blocos cadastrados irão desfilar durante a programação oficial na área central em 27 bairros, cobrindo todas as regiões da cidade, inclusive a zona rural. Serão 52 blocos em pontos fixos e 42 com deslocamento.