SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Rádio CBN em São Paulo saiu do ar por cerca de duas horas na manhã desta quinta-feira (5), entre 11h15 e 13h30. Isso aconteceu devido à falta de energia que afeta a região onde a emissora está localizada, a avenida Nove de Julho. Ao todo, foram mais de 20 horas sem luz nessa localidade desde as fortes chuvas de quarta (4).

Segundo um diretor da rádio, o problema começou por volta das 19h e só foi ser solucionado no início da tarde desta quinta. A emissora em São Paulo conseguiu permanecer no ar com os geradores até às 11h15, mas depois não foi mais possível.

Dessa forma, toda a operação da rádio teve de ser remanejada para o Rio de Janeiro e depois para Brasília.

Às 13h30, a Enel solucionou a questão. A empresa de energia afirma que lamenta todo o transtorno causado e que após atendimento em campo localizou o problema e este foi regularizado.