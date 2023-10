SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - José Luiz Datena passou por duas cirurgias cardíacas na quinta-feira, 5, no Hospital Sírio-Libanês, localizado em São Paulo, capital. O apresentador do Brasil Urgente, na Band, comunicou seu afastamento da atração no último dia 30.

Quem o substitui até o momento é um dos filhos dele, o também jornalista, Joel Datena. Em entrevista à Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles, ele falou sobre o estado de saúde do pai.

Correu tudo bem, graças a Deus. Uma cirurgia tranquila, dentro do normal. Já está em plena recuperação. Deve ser uma recuperação rápida, com toda certeza, porque ele é forte. Fora que correu tudo muito bem, [cirurgia] feita por grandes profissionais. Agora é só esperar [a recuperação] Joel Datena

A intenção é que em breve, José Luiz retorne ao seu programa televisivo. "Talvez no final da semana que vem, no mais tardar na outra [semana], ele já esteja de volta, tá? Está tudo legal graças a Deus!", afirma Joel.