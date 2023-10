SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Lollapalooza recebeu uma notificação da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) por uma suposta violação da lei da meia-entrada. A denúncia à Senacon foi feita pela UNE (União Nacional dos Estudantes).

A UNE constatou que o valor cobrado dos estudantes não é metade do ingresso destinado ao público geral. Isso porque, além da inteira, o público que não se encaixa nos requisitos da meia pode comprar a chamada "entrada social" -cujo preço quase se iguala à meia. Por exemplo, os ingressos já disponíveis para a próxima edição estão assim:

Lolla Pass - inteira: R$ 2.250*

Lolla Pass - entrada social: R$ 1.277,50*, dos quais R$ 40 são doados para a ONG Ação Cidadania

Lolla Pass - meia: R$ 1.125*

* Caso o ingresso seja comprado online, ainda é cobrada uma taxa de 20%

A instituição ainda ressaltou que, no Lolla Lounge, o valor da meia não é metade da inteira. O ingresso "Lolla Lounge Pass By Vivo" garante acesso a uma área VIP do festival, e nessa categoria é cobrado um adicional de R$ 2.850 -o valor é o mesmo para a inteira, a entrada social e a meia.

Depois da notificação, o Lollapalooza deverá prestar esclarecimentos à pasta. A Senacon é parte do Ministério da Justiça. O secretário nacional do consumidor, Wadih Damous, declara: "É fundamental assegurar que os estudantes tenham acesso facilitado a eventos culturais. A meia-entrada é um direito previsto em lei e deve ser respeitada. A Senacon está comprometida em investigar e tomar as medidas necessárias para garantir a proteção dos consumidores, em especial dos estudantes".

O Lollapalooza foi procurado para comentar o caso. Este texto será atualizado quando houver resposta.