SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carol Bresolin e Ricky Tavares terminaram o namoro. O casal, que estava junto desde setembro de 2022 e celebrou seu primeiro ano juntos recentemente, optou por compartilhar a notícia em um gesto de respeito aos fãs que os acompanhavam. A informação foi confirmada pelos artistas em publicações praticamente simultâneas em seus perfis no Instagram, nesta sexta-feira (6).

"Em respeito a todos vocês que me acompanham por aqui, venho informar que eu e Ricky não estamos mais juntos. Permanece o carinho ao que vivemos e aprendemos um com o outro. Desejo muito sucesso e luz na vida dele. Com carinho, Carol", afirmou a atriz de 30 anos em seu comunicado, que foi compartilhado em seus stories.

Ricky Tavares, 32, também publicou uma mensagem semelhante em seu perfil, enfatizando o respeito e carinho que mantém por Carol: "Em respeito a todos que me acompanham por aqui e porque sempre compartilhamos nosso dia a dia, venho informar que eu e a Carol Bresolin não somos mais um casal. Permanece o carinho, amor, respeito e admiração por ela, e desejo todo o sucesso do mundo. Não gostaria de falar mais sobre o assunto."

O casal tornou público o romance após serem fotografados juntos em diferentes eventos em setembro de 2022.