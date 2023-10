ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Considerada uma das melhores correspondentes internacionais da TV brasileira, a jornalista Natalie Gedra pediu demissão da ESPN. Após sete anos de trabalho, Natalie aceitou uma proposta de um veículo da Inglaterra e trabalhará apenas para a imprensa britânica.

As conversas entre Natalie e Disney sobre sua saída começaram no fim de setembro. Foi uma saída amigável, sem maiores problemas e com portas abertas.

Sua despedida do público brasileiro será no próximo domingo (8), durante a transmissão de Arsenal x Manchester City, pela oitava rodada da Premier League, às 12h30 (horário de Brasília).

Nesta sexta (6), sem citar diretamente sua saída, o apresentador Luciano Amaral, do ESPN FC Internacional, homenageou a colega.

"Você será sempre bem-vinda. Foi uma honra ter você por aqui durante todo esse tempo. Não é um adeus, e sim um até logo", disse ele. "Não me façam chorar ao vivo", brincou Natalie.

Natalie Gedra teve passagens importante pela Band e pela Globo na televisão. Em 2016, foi contratada pela ESPN e virou correspondente internacional para transmissões da Premier League, liga de futebol mais badalada do mundo, pelo canal esportivo da Disney.

Por causa de suas entrevistas exclusivas e assertividade em informações, Natalie foi apelidada por fãs do futebol inglês como a "rainha da Premier League" no Brasil.

Inicialmente, a ESPN não deve ter um correspondente para substituí-la. Além de Natalie, a emissora tem outros três repórteres fora do Brasil: Gustavo Hofman, em Madrid; André Linares, em Barcelona; e o mais antigo de todos, João Castelo-Branco, também sediado em Londres e dedicado a cobrir Premier League.