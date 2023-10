SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Yuri Meirelles venceu a prova de fogo de A Fazenda 15 (Record). Na tarde deste domingo (8), os peões disputaram um novo desafio no reality show, valendo o poder do lampião, que tem uma tarefa especial na formação da roça. A dinâmica completa da prova deve ser exibida no programa desta segunda-feira (9).

Conforme disponível no PlayPlus, streaming que transmite A Fazenda ao vivo, a prova era composta por um circuito de três partes. Inicialmente, os peões encaravam um labirinto com figuras de animais que deveriam ser colocados em totens específicos. Em seguida, encaixar chaves em quatro caixas. Por fim, o jogador precisava conectar os cabos (que estavam nos caixotes) em um poste e acendê-lo.

O vencedor era determinado quem realizasse todo o circuito em menor tempo. Lucas Souza e Cariúcha chegaram a fazer tempos acirrados, mas Yuri acabou superando os dois peões, levando a melhor.

Assim, no retorno para a casa, o modelo indicou Lucas, Cariúcha, Henrique Martins e Radamés Furlan para a baia.