SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um site com o nome do festival Lollapalooza Brasil está enganado consumidores que querem comprar ingresso para o evento. O endereço falso é "http://lollapalooza-br.com/", e a página vende entradas como uma forma de golpe.

O escritor Victor Valentim, de 32 anos, perdeu R$ 4.000 no site falso. "Coloquei ?Lollapalooza? no Google e foi o primeiro endereço que apareceu", ele diz. "Um dia depois, um amigo que também comprou entrou em contato falando que não havia recebido comprovação da compra. Nisso, fui ver o meu e pronto."

Em nota à Folha de S.Paulo, a assessoria de imprensa da versão brasileira do Lollapalooza afirma que o Ticketmaster Brasil é a única plataforma de vendas de ingressos oficial do evento, junto à bilheteria do Tokio Marine Hall. A organização também recomenda que os fãs verifiquem sempre os canais oficiais do evento.

Tendo apenas o Blink-182 como atração confirmada, o Lollapalooza volta a acontecer em São Paulo no ano que vem, e tem sua edição anual marcada para os dias 22, 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos. As vendas de ingressos para o público geral abriram na última terça-feira (3).

Valentim diz que foi enganado porque o endereço falso foi um dos primeiros que apareceram no buscador ?o que indica a injeção de patrocínio para ter destaque no Google. "Descobri que ambos haviam entrado no mesmo site, fizeram um site igual. Exatamente igual ao do Lollapalooza, com tudo igual."

A página falsa de venda de ingressos é quase idêntica à das vendas oficiais, que pode ser acessada no endereço https://www.ticketmaster.com.br/event/lollapaloozabr. A diferença mais nítida é o link "Suporte ao fã", que aprece no canto superior direito do site legítimo ?algo que não consta no falso.

Valentim, que registrou um boletim de ocorrência do golpe, conta que entrou em contato com a Ticketmaster, e a empresa teria afirmado que não se responsabiliza por "compras feitas em sites que não sejam o deles". Já o Lollapalooza, diz o escritor, não respondeu aos contatos dele e dos amigos.

Desde terça (3), estão sendo vendidos oficialmente apenas os ingressos da modalidade Lolla Pass, que garante a entrada nos três dias de evento ?eles partem de R$ 1.125 no caso da entrada social, que tem desconto de 45% no valor da inteira (R$ 2.250) mediante a doação de R$ 40 para a ONG Ação da Cidadania.

Todos os ingressos comprados pelo site têm acréscimo de 20% de taxa de serviço e, caso seja solicitado pelo cliente, da taxa de entrega. Há, ainda, a possibilidade de dividir a compra em até três vezes sem juros. Os clientes podem comprar até quatro ingressos da categoria pass ?mas apenas uma meia-entrada.

A taxa de serviço não é cobrada no caso das compras feitas na bilheteria oficial do evento, que fica na casa de shows Tokio Marine Hall (na rua Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio), que funciona de segunda a sábado, das 12h às 18h.

Além do Lolla Pass, também começam as vendas do Lolla Lounge Pass, área premium do festival com open bar e food e outras regalias (R$ 4.762,50 a inteira), e do Lolla Comfort Pass, com vista privilegiada, lockers e pontos de comida e bebida próprios ?esta sai por R$ 3.400.