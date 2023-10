SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta acaba de voltar às redes sociais depois de cinco dias offline em um sítio em Varginha, interior de Minas Gerais. Ela contou em seu Instagram neste segunda-feira (9) que participou de um retiro espiritual ao lado de um grupo de amigos, que incluiu a produtora Ju Amaral, irmã de Paulo Gustavo. A responsável pelo evento é a xamã Max Továr, que vêm atraindo a atenção de celebridades.

Mineira, Továr se define como astróloga, astro-psicóloga e xamã. É também é especializada em terapias alternativas, como leitura e limpeza de aura. Wanessa Camargo, Fernanda Souza, Vitória Strada, Ludmila Dayer e Thiaguinho estão entre as personalidades que já buscaram a orientação e divulgaram o trabalho dela, chamada de "mentora espiritual".

O retiro de cinco dias do qual Anitta participou é chamado "Imersão de Reprogramação para Regestação". Segundo o site de Továr, o programa tem o objetivo de "reprogramar as energias gestacionais, as crenças limitantes, as memórias emocionais e mudanças de hábitos". Ele é realizado num sítio, em área verde, sempre em contato com a natureza e custa R$ 9,4 mil por pessoa.

Anitta e Továr já tinham história. A xamã participa do documentário "Eu" como mão amiga da cantora em momentos de apuros emocionais, como aconteceu no dia do Grammy Latino, quando tudo começou a dar errado.

Ela contou ter ficado quase dez meses sem relações sexuais como um efeito dos tratamentos espirituais. "Eu fiquei sem pegar ninguém por quase dez meses. Beijinho até dei, mas fiquei dois meses sem. Fiquei sem ter nada a mais com ninguém por quase um ano. E estava adorando", ressaltou.

Nos últimos relatos, a cantora de "Funk Rave" contou que, apesar das dificuldades, ela se sentiu "transmutada". "Depois de 5 dias desconectada de tudo e de todos, offline e inteiramente entregue, hoje sigo mais um capítulo da vida com muita gratidão e orgulho da minha coragem", escreveu ela.