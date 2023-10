SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gonçalo Roque, 86, assistente de palco do SBT, foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, após um novo desmaio. De acordo com a unidade de saúde, ele apresentou piora no quadro clínico e passou por um procedimento de cateterismo.

"O Hospital São Luiz Itaim, da Rede D'Or, informa que o paciente Gonçalo Roque apresentou piora no quadro clínico e passou por um procedimento de cateterismo, que identificou lesões que serão tratadas clinicamente. O paciente está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e será avaliado também pela equipe de neurologia", informou a unidade.

De acordo com Janilda Nogueira, mulher de Roque, os exames identificaram um problema no coração. "Achávamos que ontem [segunda-feira (9)] iríamos para casa, depois do último exame que ele fez, mas não foi bem o que pensamos. Deu um probleminha no coração. Agora ele se encontra na UTI novamente. Ele teve outro desmaio, mas está sob controle, fazendo todos os procedimentos. Tudo vai dar certo", escreveu Janilda, nesta terça-feira (10), no Instagram.

Roque está internado no Hospital São Luiz Itaim, após desmaiar em casa, desde o dia 3 de outubro. A informação foi confirmada a Splash pela assessoria de imprensa da emissora e pelo hospital.

À época, Janilda publicou uma foto do assistente de palco no hospital. "Maria passa na frente, proteja o Roque e faça com que os exames dele estejam normais. E pare de nos assustar", escreveu ela na legenda.

Em 2017, Roque passou por cirurgia para implantar uma válvula na cabeça após ser diagnosticado com hidrocefalia.

Em fevereiro deste ano, ele passou por uma nova cirurgia após ter uma infecção no braço. Na ocasião, ele havia caído na rampa do condomínio onde mora e se machucado