ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Conhecido pelo seu trabalho na Globo como humorista, o ator Paulo Vieira é o novo membro da Academia Internacional das Artes & Ciências Televisivas (IATAS), que escolhe os indicados para o Emmy Internacional, considerada a maior premiação da televisão mundial.

A informação foi divulgada pela própria academia. Vieira entrou conjuntamente com outros 51 nomes anunciados. Em sua conta na rede social, o ator não escondeu sua alegria com a nomeação.

"Meu Deus! Eu simplesmente sou um novo membro da academia! Eu nunca vou me acostumar com tantas vitórias, nunca vou fingir costume, vou sempre celebrar e agradecer", afirmou o ator no X (ex-Twitter).

A nomeação de Paulo Vieira foi feita pelo Presidente e CEO, Bruce Paisner, e do Comitê de Indicação da Academia Internacional. Entre suas funções, Paulo Vieira vai analisar material e ter direito à voto em indicados a partir das premiações de 2024.

Neste ano, o Emmy Internacional já indicou seus candidatos. Do Brasil, foram sete nomeados. Os destaques foram o remake de "Pantanal" (2022) e "Cara e Coragem" (2022), que concorrerão na categoria de melhor novela.

Além disso, a Record conseguiu sua segunda indicação da história com a série documental dramática "Linchamentos", produzida em 2022 e disponibilizada em sua plataforma de streaming Playplus. Ao todo, outras quatro indicações aconteceram.

Os vencedores do Emmy Internacional serão anunciados em uma festa de gala prevista para ocorrer no dia 20 de novembro, em Nova York, nos Estados Unidos.