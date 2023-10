SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Regina Duarte, de 76 anos, aposta nas artes plásticas para voltar aos holofotes depois de uma passagem relâmpago e polêmica pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A artista desenvolve trabalhos na arte botânica, elaborando obras a partir de folhas, flores e cascas de troncos que ela encontrou em ruas e em parques da capital paulista.

Ela vai inaugurar uma exposição em uma loja de molduras de Moema, na zona sul de São Paulo, no dia 21 de outubro, para convidados e amigos. A abertura para o público geral será no dia 23.

Em 2020, ela encerrou um contrato de 50 anos com a TV Globo para assumir a Secretaria Especial de Cultura, onde ficou por menos de três meses, após um intenso processo de fritura e sob a promessa de que chefiaria a Cinemateca Brasileira, o que não ocorreu.

Além disso, nos últimos tempo, a atriz tem recebido críticas por declarações de teor homofóbico e transfóbico no Instagram, onde fez piada em relação à sigla LGBTQIA+.

Em uma publicação, ela escreveu que, independente de ser "LGBTQQICAPF2K+", a pessoa "só tem duas opções" quando se fazem necessários cuidados médicos, identificando em seguida os elementos como "o ginecologista e o urologista".

Já deletado, o post incluiu ainda uma arte que mostrava dois homens abraçados e uma terceira foto com uma ovelha. Na legenda, ela se indagava se sua publicação poderia "estar sendo desrespeitosa com 'os-as todes' do nosso Brasil", respondendo em seguida que a intenção era "puramente científica".