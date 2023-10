SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira postagem de Kayky Brito pós acidente deixou muitas pessoas felizes, especialmente o motorista que atropelou o ator no início de setembro. Na publicação, o artista agradece a família e Diones Coelho, por chamar os bombeiros.

"Obrigado ao motorista, que salvou a minha vida. Obrigado a vocês, bombeiros. Obrigado a todos vocês, meus fãs, que mandam mensagens! Obrigado de coração, eu leio cada uma delas", disse.

Nos comentários, Diones disse que ficou emocionado com o vídeo e que quer encontrar Kayky. "Que felicidade te assim com esse sorriso! Chego a me emocionar aqui. Como orei a Deus para te ver assim. Como Deus é bom. Quero muito poder te dar um abraço, estar com você! Estou aguardando seu contato para esse momento que espero tanto! Aguardo a autorização e o contato de vocês! Deus abençoe!."

Um detalhe, porém, chamou atenção dos seguidores. Ele não menciona o nome da esposa, Tamara Dalcanale, ou do amigo Bruno de Luca, que estava com ele no momento do acidente.

O ator também deu atualizações sobre seu estado de saúde pós-acidente e disse que o lado direito de seu corpo está um pouco afetado. "Mas estou aqui falando, estou andando até! Tá tudo bem".