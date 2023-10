SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Arlete Salles, após 55 anos na Globo, terá seu contrato encerrado com a emissora no ano que vem, após sua participação na novela "A Vovó Sumiu", que substituirá "Fuzuê" no horário das 19h. A previsão é de que o contrato termine no meio do folhetim.

A artista de 85 anos, que participou de mais de 40 novelas, fez esse anúncio à coluna de Lucas Pasin, do UOL, e disse que não tem medo da mudança. "É normal que isso aconteça e que a televisão mude", afirmou.

A atriz diz não ter planos de se aposentar após deixar a Globo. "Ficarei livre para trabalhar na emissora de outras maneiras, e também em outros projetos. Estou vivendo um bom momento profissional."

Em "A Vovó Sumiu", Salles será a avó paterna dos cinco protagonistas, que se reunirão para procurar por ela após um sumiço durante uma viagem. Ela terá um duplo papel na trama e viverá também Catarina, a irmã gêmea malvada da avó.

Frente à diminuição de contratos fixos com a emissora, restam poucos nomes que ainda trabalham nessa modalidade, como Betty Faria, Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça.