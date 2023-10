SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo livro de Salman Rushdie, que falará sobre o ataque que o escritor sofreu, se chamará "Knife: Meditations After an Attempted Murder" -ou Faca: Meditações após uma Tentativa de Homicídio" e será publicado em 16 de abril do ano que vem. O anúncio foi feito por sua editora, a Penguin Random House.

Rushdie foi brutalmente atacado em 12 de agosto do ano passado por Hadi Matar, que está preso. Matar invadiu o palco da Chautauqua Institution, localizado na cidade de mesmo nome, a cerca de sete horas de carro de Nova York, e esfaqueou o escritor no pescoço e abdômen, segundo a polícia. Uma testemunha contou à agência Associated Press que viu o autor receber de 10 a 15 golpes.

O autor se recuperou do atentado, mas perdeu a visão de um olho.

"Este foi um livro necessário para mim escrever: uma forma de assumir o que aconteceu e responder à violência com arte", disse Rushdie em uma nota à imprensa.

O escritor sofria ameaças de morte desde a publicação de "Os Versos Satânicos" nos anos 1980. O livro, que faz um relato ficcional da vida do Profeta Maomé, incomodou o líder supremo do Irã, Aiatolá Ruhollah Khomeini, que emitiu em 1989 uma fatwa pedindo a morte de Rushdie e oferecendo US$ 2,5 milhões por sua cabeça. A fatwa foi revogada em 1998.