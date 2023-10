SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Armando Babaioff, 42, disse ter investido todo seu patrimônio no teatro e que não possui bens físicos.

O ator abordou o assunto em entrevista ao podcast Recife Ordinário. Segundo contou, o investimento em peças simboliza também sua paixão pelo teatro, que o "salvou" ainda na adolescência, quando iniciou a carreira artística em uma escola pública do Rio de Janeiro.

"Investi [meu dinheiro] naquilo em que acredito, que é o teatro. O teatro me salvou. Comecei a fazer teatro aos 11 anos, em uma escola pública do Rio de Janeiro. Cara, todo o dinheiro que eu ganhei, eu gastei produzindo teatro. Não tenho nada, não tenho carro, não tenho casa, não comprei nada, por opção, porque eu acredito que a vida do artista é uma jornada, se eu me encastelar, se o meu propósito for ter dois, três carros na garagem, o que é isso, que vida é essa? Eu vou me trancar dentro de uma casa e eu perco o contato com aquilo que é o material mais importante para o meu ofício, que é gente, que é o humano, que é a troca", declarou.

Babaioff também enalteceu o espetáculo produzido e protagonizado por ele "Tom na Fazenda", que se tornou um marco contemporâneo do teatro brasileiro. "É muito importante o que está acontecendo com esse espetáculo, porque ele tem importância na história do teatro brasileiro recente", afirmou o artista.

Criado por Armando Babaioff a partir da obra do autor canadense Michel Marc Bouchard, "Tom na Fazenda" já ultrapassou a marca de 300 apresentações desde sua estreia em 2017, com passagens de sucesso pelo Brasil e também por outros países, como o Canadá e a França.

No elenco, além de Babaioff, nomes como Gustavo Rodrigues, Soraya Ravenle e Camila Nhary, com direação de Rodrigo Portella.