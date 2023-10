SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xuxa Meneghel já levou ao menos 22 milhões de pessoas às salas de cinema para ver a dúzia de filmes em que foi protagonista e, mesmo assim, ela insiste que não é atriz.

Foi nessa tecla que Xuxa bateu durante o evento de lançamento de "Uma Fada Veio me Visitar", na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O longa-metragem, uma adaptação do livro homônimo de Thalita Rebouças, marca seu retorno às telonas num momento de fragilidade do cinema nacional, que espera uma recuperação pós-pandemia.

"Hoje está difícil agradar ao público", disse. Eu não tinha achado, nesse meio tempo, um filme para fazer um best-seller ou um bom roteiro para toda a família".

"E esse caminho de fazer um filme através de um livro brasileiro é bacana, porque dá força para a leitura e força para o cinema", diz Xuxa, com sua cachorrinha Doralice, da qual é inseparável, no colo.

Foi em "O Mistério de Feiurinha" que Xuxa fez o seu último papel no cinema, em 2009. Seu histórico nas telonas inclui títulos como "Super Xuxa Contra Baixo Astral" e "Xuxa e os Duendes", que ganhou até uma continuação.

"Uma Fada Veio me Visitar" traz a apresentadora no papel de uma fada desengonçada, que passou os últimos 35 anos dormindo e agora precisa provar seu valor ao ajudar uma adolescente que vive dilemas clássicos dessa fase da vida, das intrigas com garotas populares aos primeiros amores.

