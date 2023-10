SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Bruce Willis está passando por um declínio em sua tradicional "alegria de viver", conforme compartilhado por Glenn Gordon Caron, amigo próximo do artista, em entrevista ao New York Post. O produtor audiovisual descreveu a atual dinâmica de sua relação com Willis, que foi diagnosticado com demência frontotemporal em fevereiro deste ano.

"Eu tentei muito permanecer na vida dele. O que torna [sua doença] tão alucinante é que se você já passou algum tempo com o Bruce Willis, não há ninguém que tenha mais alegria de viver do que ele. Ele amava a vida", compartilhou Caron.

"Minha sensação é que nos primeiros três minutos iniciais [das nossas conversas] ele sabe quem eu sou. Ele não é totalmente verbal; ele era um leitor voraz - não queria que ninguém soubesse disso - e não lê mais", descreve ele. "Todas essas habilidades linguísticas não estão mais disponíveis para ele, mas ele ainda é Bruce. Quando você está com ele, você sabe que ele é Bruce e fica grato por ele estar lá, mas a alegria de viver se foi."

Criador da série "Moonlighting", Caron visitou o amigo para contar que a produção está sendo transmitida pelo Hulu, resgatando a memória de Willis, que alcançou a fama na série da ABC (1985-89), coestrelada por Cybill Shepherd.

"Sei que ele está profundamente satisfeito por saber que o programa estará disponível para o público, embora ele não consiga mais me expressar isso verbalmente", revelou Caron. "Quando compartilhamos momentos juntos, conversamos sobre isso, e tenho certeza de que ele está entusiasmado."