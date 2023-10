SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma lanchonete no Canadá decidiu ajudar quem faz home office. O Good Fortune Bar, que fica em Toronto, renomeou os itens de seu cardápio para parecerem materiais de escritório. Assim, pessoas que trabalham de casa poderiam incluir suas refeições como despesas profissionais, como se estivessem comprando materiais de trabalho.

O restaurante diz que a campanha foi feita apenas por diversão. Itens como o Fortune Burger foram chamados de "grampeador de aço simples", e suas batatas fritas, de "cabo HDMI trançado". Outros nomes atribuídos a hambúrgueres foram: "capa de silicone para teclado" e "fone de ouvido com fio e microfone", por exemplo.

"Trabalhou durante o almoço ou jantar? Pegue este hambúrguer, disfarçado de fones de ouvido, e depois inclua-o como despesa para o chefe", diz a descrição de um dos itens da seção "Recibos" do cardápio, criada especialmente para a campanha. "Monte seu próprio hambúrguer, mas faça seu chefe pagar", escreveu o restaurante.

Internautas fizeram piadas com as possíveis consequências de uma hamburgueria com nomes assim. "Até que eles perguntem por que você comprou 100 grampeadores", escreveu o canadense Aaron Fox em uma publicação do Wealth, perfil do Instagram que traz novidades sobre tecnologia e negócios.