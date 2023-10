ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, não terão transmissão na TV brasileira. Representantes da PanAm Sports, que organiza a competição, tentaram um acordo de última hora, mas nenhuma emissora se interessou pelo negócio. O Pan vinha sendo transmitido por alguma TV aberta ou paga desde 1995, quando a CNT/Gazeta transmitiu naquela oportunidade.

O evento esportivo desta vez será exclusivo do Canal Olímpico do Brasil, mantido pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro), e pela Cazé TV, que fez parceria com o comitê para a transmissão.

Nas últimas semanas, representantes da PanAm Sports conversaram com representantes da ESPN. O canal esportivo da Disney não quis abrir negociações pela falta de exclusividade do evento.

Para a Disney, não valeria a pena dividir com a Cazé TV por causa do Star+, seu streaming esportivo. O raciocínio dos executivos do canal foi o seguinte: ninguém assinaria um pacote para ver o Pan se ele estará disponível gratuitamente na concorrência.

A Globo, que mostrava o evento seja na TV aberta ou pelo SporTV desde 1999, encerrou negociações em agosto, após a PanAm Sports pedir cerca de US$ 10 milhões (cerca de R$ 48 milhões, na cotação atual) pelos direitos de exibição da competição.

O valor tinha como parâmetro a quantia que a Record pagou pelos últimos contratos. Transmissora exclusiva das edições de 2011, 2015 e 2019 do Pan na TV aberta, o canal desembolsava este valor pelo evento poliesportivo. A TV de Edir Macedo rescindiu o acordo no auge da pandemia de Covid-19.

A Globo se recusou a pagar, por entender que quase R$ 50 milhões em um torneio que dificilmente será um campeão de audiência não valeria o investimento. A emissora chegou a pedir a intermediação do Comitê Olímpico Brasileiro nas negociações.

O comitê, porém, não fez o meio de campo que a Globo queria, pelo contrário. O COB fez a compra dos direitos do Pan no Brasil por menos da metade do valor com recursos próprios, e repassou o evento para transmissão no canal do streamer Casimiro Miguel. Com isso, a Globo mandará apenas uma equipe para a cobertura jornalística ao Chile.