SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase duas semanas após dar entrada em um hospital e precisar ficar internado, por duas vezes na UTI, Gonçalo Roque, 85, voltou para casa.

O braço direito de Silvio Santos no SBT nos programas de auditório foi diagnosticado com Covid-19 depois de ser internado às pressas. Após passar por um cateterismo (procedimento cardíaco para detectar possíveis problemas no coração) na terça-feira (10), ele precisou receber novamente cuidados intensivos.

Mas, na manhã desta sexta-feira (13), Roque tranquilizou seguidores e mostrou que já está bem e em casa.

"Bom dia no meu lar. Obrigado pela oração de todos e as palavras que deixaram nos comentários e direct."