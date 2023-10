ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A GloboNews mostrou ao vivo a morte do cinegrafista da agência Reuters Issam Abdallah no início da tarde desta sexta-feira (13) durante a transmissão de imagens da guerra Israel-Hamas. A agência internacional solicitou que a imagem não seja reprisada na programação do canal de notícias da Globo.

O fato ocorreu durante o programa Conexão GloboNews, apresentado por Daniela Lima e Ricardo Abreu. Os jornalistas acompanham um sinal da Reuters que mostrava ataques na fronteira entre o Líbano e Israel.

De repente, é possível ver uma forte explosão e gritos desesperados. Daniela Lima explica ao espectador o que ele havia acabado de ver. "Nós estamos com os nossos colegas das agências internacionais se movimentando neste momento. Você viu ao vivo o momento em que um bombardeio atingiu o local onde a imprensa estava. Nós vamos manter no ar porque é um registro histórico do que está acontecendo".

Por volta das 14h, a Reuters enviou para a Globo um comunicado confirmando a morte do repórter-cinematográfico, pedindo para que a imagem do bombardeio ao vivo não fosse mais exibida na programação.

A Globo decidiu acatar a solicitação da agência e apenas citará o que ocorreu em suas atrações e veículos jornalísticos, sem incluir o vídeo do momento. O vídeo também não será exposto nesta reportagem por respeito ao pedido feito pela agência.

"A Reuters pede que a imagem não seja exibida. Estamos profundamente tristes ao saber que o nosso cinegrafista, Issam Abdallah, foi morto", disse a Reuters para a Globo.

"Issam fazia parte de uma equipe da Reuters no sul do Líbano que fornecia um sinal ao vivo. Procuramos urgentemente mais informações, trabalhamos com as autoridades da região e apoiamos a família e os colegas de Issam", concluiu o comunicado.