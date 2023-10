SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Cesar Tralli agradeceu aos elogios que recebeu da cantora Alcione, durante uma entrevista ao programa Som Brasil, exibido na última quarta-feira (11). Em publicação em seu perfil no Instagram, o apresentador do Jornal Hoje recuperou o trecho em que a Marrom fala sobre suas pernas e brincou com a mulher, Ticiane Pinheiro.

"Pra honrar tanta sinceridade, alto astral do elogio e da entrevista, aí vai: Tici, se cuida! Fica esperta! Porque a Marrom tá de olho! Vai te passar a perna?", escreveu Tralli, em trecho do post, seguindo o texto com emojis de risadas.

Em outra parte, o jornalista também disparou elogios à própria Alcione: "Muito obrigado pela confissão, tão sincera, carinhosa e espontânea. Você arrancou um sorrisão meu em tempos tão duros e desafiadores. Eu estava precisando muito?"

No Som Brasil, Alcione comenta que as pernas de homens sempre foram algo que lhe chamou a atenção. O apresentador Pedro Bial então, pediu um exemplo mais próximo do público. "Eu gosto daquelas pernas dele, do Cesar Tralli. Acho bonitas as pernas dele. Mas sem paquerar, com todo respeito", afirmou ela, entre risos