SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem quiser se hospedar em um hotel cor-de-rosa, com balões pelo teto que lembram as bolhas feitas com chiclete, não vai conseguir. Isso porque o Hotel Bubba, que inaugura neste sábado (14) em São Paulo, não aceita reservas de suítes, trata-se de um passeio de 45 minutos por uma casa temática instagramável.

As visitas são gratuitas, acontecem de quinta a domingo e vão até o dia 29 de outubro. Os ingressos precisam ser reservados pela plataforma Sympla. O fim de semana de inauguração já está com bilhetes esgotados, mas novas entradas são disponibilizadas no site toda segunda-feira.

Idealizado pela marca Bubbaloo, o local é totalmente decorado com a estética dos chicletes, ideal para os visitantes que quiserem tirar fotos para postar nas redes sociais. Logo na entrada, a recepção do hotel conta com globos de luz, um balcão com led e funcionários com uniformes rosa.

A imersão na proposta não se limita à decoração, o local também é aromatizado de acordo com os sabores de chiclete, principalmente tutti-frutti. Um dos ambientes, aliás, brinca com a ideia desse sabor imaginando uma plantação dessa fruta, que não existe.

Outro quarto desse hotel foi construído de cabeça para baixo, com uma cama, almofadas e carpete rosa no teto. Além disso, conta com dois quartos secretos. O primeiro envolve o recheio dos chicletes e uma experiência digital imersiva. Enquanto o segundo espaço homenageia a goma de mascar sabor banana, o mais pedido pelo público para que volte ao portfólio da marca.

A casa conta com um bar que serve drinques sem álcool e um café comandado pela We Coffee, com sabores criados exclusivamente para essa unidade. Ao final do passeio, como em todas as exposições de marcas, existe uma lojinha com diversas opções de itens personalizados à venda.

HOTEL BUBBA

Quando Sex. a dom., das 10h às 20h; De 14 a 29/10Onde Rua Alice de Castro, 38, Vila MarianaPreço GrátisLink: https://www.sympla.com.br/evento/hotel-bubba/2181700