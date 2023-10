SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um voo da companhia aérea Gol que ia do Rio de Janeiro para São Paulo na última segunda-feira (9) teve que fazer um pouso de emergência devido a um problema no motor. Uma das passageiras capturou o momento da explosão de uma das turbinas em um vídeo que circulou nas redes sociais nesta sexta-feira (13).

"Era para ser um voo normal até que a turbina explodiu", descreve a empreendedora Sabrina Charello, que filmou o momento exato do incidente. É possível ver fogo e fumaça e ouvir o estrondo da explosão. Logo depois, ela explica que o piloto pediu que todos permanecessem sentados, mas que alguns passageiros começaram a entrar em pânico.

A Gol disse que houve um problema técnico no motor após a decolagem. O avião, que tinha saído do Aeroporto Santos Dumont em direção a Congonhas, retornou ao Rio e pousou no Galeão. "A tripulação cumpriu os procedimentos previstos e a aeronave pousou normalmente", explicou a companhia aérea em nota enviada à Folha de S.Paulo.

Os passageiros aparecem no vídeo aplaudindo o piloto pelo pouso. "O pior momento das nossas vidas, mas, graças a Deus, deu tudo certo", escreveu Sabrina.

A passageira, no final do vídeo, diz que esperou por horas no Rio de Janeiro depois do pouso. Segundo a Gol, os clientes impactados receberam atendimento e foram remarcados para os próximos voos com destino a Congonhas.

LEIA A NOTA DA GOL NA ÍNTEGRA

"A GOL informa que o voo G3 1023 na segunda-feira (09/10), entre Santos Dumont (SDU) e Congonhas (CGH), apresentou um problema técnico no motor após a decolagem e alternou para o Galeão (GIG). A tripulação cumpriu os procedimentos previstos e a aeronave pousou normalmente.

Os Clientes impactados receberam o devido atendimento e foram remarcados para os próximos voos com destino a CGH.

Em relação aos motores das aeronaves da frota, a GOL reforça que cumpre à risca o programa de manutenção preventiva recomendado pelo fabricante, aprovado e auditado pelas autoridades de aviação civil. Além disso, adota medidas adicionais para alcançar os mais altos níveis de qualidade e confiabilidade, o que inclui um monitoramento em tempo real dos parâmetros de cada motor de suas aeronaves tanto pela GOL quanto pelo fabricante.

A GOL reitera que todas as ações tomadas em relação a este voo asseguram o foco na Segurança, valor número 1 da Companhia."