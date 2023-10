SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eles tinham um ingresso, um sonho e uma tatuagem, mas tudo deu errado -ou quase. Quatro amigos tatuaram o dia em que iriam ao Tomorrowland Brasil, sem saber que os shows desta sexta-feira (13) seriam cancelados por conta do mau tempo em Itu, no interior paulista. Mas nem tudo ficou perdido: após viralizar em um vídeo na internet, o grupo ganhou ingressos para curtir o festival neste sábado (14) e compensar o dia perdido -e a tatuagem feita.

O vídeo que circulou nas redes sociais foi feito por Ana Júlia Souza, que, com os amigos Daniel lelis, Márcio Borges, Washington Buenos, tatuou um desenho do símbolo do festival junto à data de 13 de outubro de 2023. Ela compartilhou vídeos no estúdio de tatuagem e, depois, um registro da notícia do cancelamento na TV.

"Que que eu faço com isso?", questionou durante o vídeo, mostrando o desenho na canela. "Tínhamos um ingresso e um sonho. Agora, temos uma tattoo de um dia que não aconteceu."

Após o cancelamento, os amigos foram curtir a sexta-feira em uma balada em Campinas (SP), como mostram registros de Ana Júlia nos stories. Mas eles não esperavam ser presenteados com ingressos para ir ao festival no sábado, fornecidos pela Beck's, cerveja oficial do Tomorrowland.

"O sonho tinha dado errado. Compramos ingressos só pra ontem, hoje não tinha ingresso mais. Ontem foi cancelado, estávamos aqui tristes, chateados. A Beck's entrou em contato com a gente e é para a gente ir pro Tomorrow como convidados deles", contou Ana Júlia neste sábado (14). "Não tô acreditando, me belisca."

A caminho do evento, ela escreveu, com risadas: "Partiu acrescentar o 14/10/23 nessa tattoo".