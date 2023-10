ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo definiu o seu esquema de transmissão para a final da Libertadores da América, que será disputada entre Fluminense e Boca Juniors (Argentina) no próximo dia 4 de novembro, às 17h (horário de Brasília). A emissora vai ter um pré-jogo [o "aquecimento" dos espectadores para a partida, com informações de bastidores, lembranças de lances polêmicos e imagens memoráveis da competição] enxuto, de apenas 40 minutos.

Na TV aberta, a Globo vai começar a cobertura a partir das 16h20, logo após o Caldeirão com Marcos Mion. O comando será de Luís Roberto, titular de transmissões da emissora. No SporTV, Luiz Carlos Jr, narrador, vai comandar o pré-jogo ?a final em si não será exibida. A ideia é que o público que vê o aquecimento no canal pago migre para a emissora-mãe.

Internamente, a área esportiva da Globo tentou realizar uma hora de pré-jogo, começando às 16h. A programação não permitiu por conta de compromissos comerciais que a atração de entretenimento tem semanalmente.

Só para efeito de comparação, a emissora de Silvio Santos, nas três finais que transmitiu, entre 2020 e 2022, começou seu pré-jogo às 15h30. Com isso, a Globo vai ter 50 minutos a menos em relação à antiga detentora dos direitos de transmissão da Libertadores.

Ao todo, cerca de 100 profissionais, contabilizando Globo e SporTV, serão envolvidos na cobertura do fim de semana da final. Na TV paga, haverá um dia de programação normal, com Redação e Seleção apresentados ao vivo, com Marcelo Barreto e André Rizek.

Além da Globo na TV aberta, a ESPN e o Star+ vai mostrar a final da Libertadores da América. O Paramount+ tem direito de disponibilizar a partida gravada em sua plataforma.