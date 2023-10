SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Wesley Safadão usou as redes sociais neste domingo (15) para fazer um desabafo sobre sua saúde mental e seu retorno aos palcos. Após se apresentar em João Pessoa (PB) no sábado (14), ele agradeceu os fãs, disse que há momentos de "algumas crises e agonias", mas que está buscando dar seu melhor.

"Tava aqui refletindo um pouco e agradecendo a Deus, porque cada semana de trabalho que a gente consegue concluir é uma vitória. Eu só publico para vocês aqui os 'tá tudo bem, tá tudo certo'. Na verdade, por trás das câmeras, existe alguns momentos de baixa, algumas crises, algumas agonias. Mas podem ter certeza que eu venho buscando dar o meu melhor, principalmente quanto tô em cima do palco", começou.

O artista agradeceu o público de João Pessoa no que chamou de um evento "maravilhoso". Disse, no entanto, que não foi uma de suas melhores performances no palco. "Se me perguntassem: 'e aí, Safadão, como é que foi para você?'. No fundo, eu sei que eu já fiz shows melhores, entregas melhores".

"Eu venho buscando, de acordo com as minhas condições, dar o meu melhor. Eu fico até respirando aqui para não...", desabafou, com os olhos marejados e a voz embargada. "Eu quero sempre entregar o meu melhor para vocês, mas, enfim, é muito louco."

"Acho que não tô conseguindo ser muito claro não. Sou meio ruim para chorar. Mas o que eu quero dizer, João Pessoa, é muito obrigada por tudo", complementou. "Sei que já fiz entregas melhores, mas eu tô dando meu melhor de acordo com o que eu posso e com as condições que dá [sic]. Ontem, em alguns momentos ali durante o show, dá uma agonia, dá vontade de sair correndo do palco, mas Deus é bom e me deixa firme ali para suportar até concluir o compromisso."

Safadão voltou aos palcos há menos de um mês, após ficar afastado para tratar crises de ansiedade. Numa entrevista ao Fantástico (Globo), ele havia dito estar "esgotado mentalmente".