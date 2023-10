SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Will Smith, 55, resolveu se pronunciar a respeito das recentes declarações da atriz Jada Pinkett, 52, sua ex-mulher e de quem está separado desde 2016.

Em email enviado ao New York Times, reportado pelo New York Post, o artista disse que o livro dela, que será lançado nesta terça (17), "meio que me acordou" e que ler a obra o fez perceber Jada "mais resiliente, esperta e compassiva do que antes".

A respeito do fim do matrimônio, ele deu seu posicionamento. "Quando você está com alguém há mais da metade de sua vida, uma espécie de cegueira emocional se instala e você pode facilmente perder a sensibilidade às nuances ocultas e belezas sutis", disse. Smith e Jada ficaram juntos por 25 anos.

Em recente entrevista à Today, a atriz fez algumas revelações a respeito de seu cotidiano com Will Smith.

"Temos feito um trabalho realmente pesado juntos. Acabamos de sentir um amor profundo um pelo outro e vamos descobrir como isso será para nós", disse ela. Desde 2016 que ambos decidiram se afastar, mas o divórcio sempre esteve descartado.

"Quando chegamos a 2016, estávamos exaustos de tentar. Acho que nós dois ainda estávamos presos à fantasia do que pensávamos que a outra pessoa deveria ser."

Conforme a atriz à People, as pessoas não tinham ideia de como andava o relacionamento na época, e ela sugeriu que ambos poderiam ficar com novas pessoas.