SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Shota Nakama, músico japonês com nome de duplo sentido ("Eu sei que é engraçado", admite) viveu uma experiência desagradável em sua passagem por São Paulo, onde se apresentou com o grupo Video Game Orchestra, na última sexta-feira (13), no BGS (Brasil Game Show).

Ele teve seus fones de ouvido roubados e fez um apelo nas redes sociais para tê-los de volta. Shota ressalta que é fácil reconhecê-los: "É um estojo de AirPods Pro com a inscrição SHOTA", escreveu, sem dar maiores detalhes sobre o roubo (ou furto do equipamento).

Nakama compartilhou a localização rastreada dos fones de ouvido no X (ex-Twitter), que mostra um endereço próximo à Praça da República, no centro de São Paulo. Na legenda, ele fez um apelo: "Meus AirPods Pro desapareceram e estão neste local. Se você vir alguém carregando descaradamente um estojo de AirPods Pro com a inscrição SHOTA, traga-o para mim". Ele prometeu uma recompensa para quem recuperar seu item: "Eu o receberei em minha cama para agradecê-lo".