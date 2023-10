SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Benjamin Back foi recontratado pelo SBT. Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira (16), a emissora confirmou que o retorno do comentarista para comandar um programa semanal, que ainda está em desenvolvimento, sem maiores detalhes.

"Estou muito feliz em voltar, até porque nunca quis sair!", disse Back, no comunicado. "E volto para fazer um programa a qual sempre sonhei: muita música, diversão, alegria, ou seja, todos os ingredientes que nós temos de sobra aqui no SBT!"

O jornalista esportivo tinha sido demitido pela emissora em abril deste ano, após uma reestruturação do departamento de esportes da TV de Silvio Santos. Anteriormente, Back já tinha sido contratado da casa em 2003, quando atuou como comentarista da Copa Ouro, e de outubro de 2020 a abril deste ano, no comando do Arena SBT.

Em abril, as mudanças já tinham levado às demissões do diretor Luciano Callegari Júnior, da apresentadora Domitila Becker,d a repórter Fernanda Arantes, do chefe de reportagem Rogério Olmo e do editor Zeca Maranton.