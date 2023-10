Começando sua quinta semana, A Fazenda 2023 (Record) teve um dia marcado pela repercussão da dinâmica de discórdia gravada com os peões no final do domingo (15).

Grupos redefiniram estratégias, um peão cobrou novamente a produção e rolou também um banho 'diferente'.

Confira:

Peões definem novas estratégias após tretas na discórdia

Os peões se dividiram pela casa durante a manhã e pensaram em suas estratégias.

Na piscina, o grupo dos crias conversou com Shayan, que ressaltou a importância de ser compreendido por todos da casa para evitar falhas de comunicação e mal-entendidos.

Tonzão: "Estava falando com o Yuri, tem que bem o português catedrático."

Shay: "É, mas também tem que perguntar: 'você entendeu?'. Aí tem que fazer a pessoa repetir para você ver se está certo."

Yuri: "E para a gente, que tendo Lily, Tonzão, eu e WL, tem muita gíria, a gente fica ainda mais propenso."

Tonzão: "Nosso dialeto é muito cheio. O dialeto é cheio, só que é para a gente."

Shay: "Outras pessoas não entendem."

Tonzão: "Por isso a gente tem que ter cuidado na hora de falar."

Já na sede, Kally papeou com André e Rachel sobre os peões se atentarem a detalhes, e esquecerem coisas maiores que acontecem no programa.

Kally: "Aqui é um jogo, mas ninguém precisa fazer um jogo sujo, sabe? Acho que a gente tem como agir como a razão e com o coração. Tem como fazer a união dos dois aqui dentro."

André: "A gente sempre fala que sempre vai sobrar um de nós no Resta Um, a gente está preparado para isso, querendo ou não. E essa resposta vem depois. Inevitavelmente a gente vai parar lá, porque a gente talvez seja um grupo pequeno."

Rachel: "Na próxima roça, provavelmente, se a Nadja for pela casa, ela vai puxar o Lucas, ele [André] pode ir pelo Fazendeiro, não é que vai. Eu acho que não, acho que ou eu ou Black. Depois de ontem, a coisa mudou um pouquinho."

Kally: "São pequenos detalhes que as pessoas ficam querendo alfinetar."

André: "A gente fala muito, o principal é levanta a cabeça, cai em pé."

Kally: "Igual ontem, sai, chorei e me levantei rápido."

André: "Com dignidade, humildade de que todo mundo vai passar por ali. Isso aqui é um jogo."

Críticas a peão

Cezar Black questionou a conduta de alguns participantes. Em conversa com a Kally, reclamou de um peão.

Para o ex-BBB, Sander foi "oportunista" e se voltou contra ele ao ver que a casa estava o colocando como manipulador na dinâmica da discórdia.

No jogo Teatro das Marionetes, apontou que Cezar era o manipulador e Alicia X sua marionete.

Cezar: "As pessoas que foram lá para dar a mão, para priorizar, falei para a Alicia: 'salva primeiro o Sander, ele me salva e eu salvo a Kally'."

Cezar: "Cara faz o que? Quando viu que todo mundo se voltou contra a gente, com um oportunismo dele barato, foi lá e meteu o pau em mim."

Cobranças à produção

Cezar pediu novamente uma intervenção da produção sobre a acusação de agressão feita por Jenny. Em papo com Rachel Sheherazade, criticou a postura da rival.

Rachel: "A Jenny é uma que ataca, ataca, depois vem beijar você."

Cezar: "Aquele dia eu vi no ao vivo, no dia da prova lá."

Rachel: "Vivia elogiando a Simioni, que era inteligente, que aquilo, na hora de puxar para a prova, me puxa? E não quer me prejudicar? Aqui que eu acredito [negou com a mão]."

Rachel: "Quando ela é agressora, que ela está discutindo, ela fica bem. Ela não fica abalada emocionalmente. Agora, quando ela foi descoberta na mentira e foi posicionada lá e apontada, aí ela realmente passou mal. Ficou emocionalmente abalada quando estava na berlinda, mas quando está como acusadora, ela não passa mal."

Cezar: "Foi igual com a Kally lá na frente. Partiu para a briga. Antes de falar as coisas que falei, ela estava grandona, crescendo para cima. 'Seja homem, Kally é uma piranha'."

Rachel: "Tomara que a Galisteu ou o Faro chame a atenção para isso também, porque é outra acusação gravíssima, que pode, não vai, mas que pode afetar a reputação de alguém lá fora. Isso aqui é um jogo para jogar aqui dentro."

Cezar: "E agressão contra uma mulher é crime. Como foi um crime uma acusação falsa de racismo, como foi crime homofobia, tem que ser da mesma forma. Tem que ser da mesma forma citado."

Cezar: "Espero realmente que hoje, em alguma dessas entradas no ao vivo, eles falem, se posicionem sobre para não passar batido. As pessoas são muito irresponsáveis, acham que podem falar tudo, falar o que querem e depois: 'não puxe nada lá de fora'."

Banho diferente

Nesta semana, sob o comando do Fazendeiro Yuri, a jornalista está cuidando do lixo do reality rural. Após terminar de separar o lixo e fazer a reciclagem, a famosa decidiu tomar banho.

No entanto, Rachel chamou a atenção com o método para tomar banho.

Com a mesma roupa do trabalho, a peoa se posicionou embaixo de um regador - que atua como chuveiro - e se lavou.