SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os moradores de Itu, SP, tiveram uma surpresa na manhã desta segunda-feira (16) ao flagrarem um animal silvestre em pleno centro da cidade. A onça-parda, como foi identificada, foi resgatada na Praça Duque de Caxias (Quartel).

O resgate foi feito pela secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da cidade e pelo pela organização Núcleo da Floresta, centro de reabilitação que recebe animais silvestres de toda a região. A ONG compartilhou nas redes sociais um registro do animal já capturado.

O animal é uma fêmea, de aproximadamente dois anos e 25 quilos, segundo informações do portal G1. A ela foi dada o nome de Amy, compartilhado pela ONG.

Ainda conforme o portal, a onça foi sedada e removida do local, em seguida, passou por avaliação e não apresentou nenhum problema de saúde ou ferimento. No final da tarde, foi realizada a soltura em área apropriada no município de Itu, com a supervisão da equipe envolvida no resgate.