SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Radamés Furlan venceu a prova de fogo de A Fazenda 15 (Record). Na tarde deste domingo (15), os peões disputaram um novo desafio no reality show, valendo o poder do lampião, que tem uma tarefa especial na formação da roça. A dinâmica completa da prova foi exibida no programa desta segunda-feira (16).

Após o sorteio das bolinhas na sala da casa, Radamés, Jenny Miranda e Márcia Fu foram enviados para participar do desafio. Os três puderam escolher ajudantes para a atividade: o jogador optou por Henrique Martins, Jenny escolheu Rachel Sheherazade e a ex-jogadora de vôlei ficou com Lucas Souza.

A prova de fogo consistia em agilidade e técnica. Um dos jogadores da dupla era colocado em um pêndulo gigante e precisava decorar imagens em painel no lado oposto. Depois, ele anunciava a ordem das figuras para o colega, que tinha que reproduzir o conjunto em outro painel. Vencia o mais rápido.

Por fim, Radamés e Henrique foram os mais velozes, com 5 minutos e 14 segundos. Em terceiro lugar, ficaram Jenny e Rachel, enquanto a dupla de Márcia cravou a segunda colocação.

Assim, Radamés tem direito a um poder especial durante a formação da roça, que ocorre nesta terça-feira (17).