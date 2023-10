SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cineasta israelense Yahav Winner foi assassinado durante o ataque do grupo extremista Hamas no kibutz de Kfar Aza na semana passada. Além dele, dezenas de pessoas foram mortas.

Shaylee Atary, esposa do cineasta, disse em entrevista ao Deadline que o marido morreu tentando proteger a ela e a filha recém-nascida, Shaya. "Quando os terroristas entraram pela janela do quarto, nem conseguimos nos despedir. Trocamos um olhar e decidimos que eu iria fugir com o bebê. Yahav segurou a janela na frente dos terroristas, para que Shaya e eu pudéssemos escapar pela porta. Sou deficiente, mas corri sem bengala, sem sapatos e sem telefone", disse.

"Pelo testemunho do soldado que encontrou o corpo de Yahav, agora sei que Yahav foi morto com um único tiro na cabeça. Ele não sofreu. Também sei que ele não apenas bloqueou a janela do nosso quarto, mas também tentou trancar a porta da casa com o carrinho de Shaya para deter os terroristas. Ele não fugiu. Ele continuou tentando nos salvar. Esse era meu marido", disse Shaylee Atary.

Shaylee se escondeu por mais de vinte horas com a filha antes de conseguir escapar e esperava conseguir fazer a recuperação póstuma do esperma do cineasta, para "dar continuidade" à família deles.

"Espero que tenhamos um milagre e que o procedimento funcione. Todas as pessoas que me ajudaram me prometeram que muitas mulheres israelenses estão tentando realizar os mesmos procedimentos neste momento. Os advogados as ajudaram a chegar ao tribunal o mais rápido possível e agora estão fazendo o mesmo procedimento com os maridos que morreram. Algum dia espero que isto seja permitido por uma lei israelita, a fim de dar às mulheres a oportunidade de continuarem a sua família, e espero que seja chamada de lei Yahav Winner."

Shaylee é conhecida por seu recente filme "Single Light", que estreou no Festival Internacional de Cinema de San Sebastian há três semanas. Ela compareceu ao festival de lançamento com o marido. Seu filme anterior "Neurim", do qual Winner foi produtor, estreou em Cannes em 2020.

O curta-metragem de Winner, "The Boy", ganhou o prêmio de melhor fotografia no Festival Internacional de Cinema de Estudantes de Tel Aviv deste ano.