SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É quase impossível achar alguém sem alguma fobia ou medo. Alguns são no mínimo curiosos -mesmo sendo comuns-, como a aversão a pequenos buracos. Apesar de existirem diversos, há os que se destacam em pesquisas no Google.

Dados do Trends mostram que os termos mais buscados no Brasil junto ao termo "fobia de..." são palhaço, pessoas, altura, buracos e, nenhuma surpresa, barata. Os dados consideram a série histórica do Google, que começa em 2004.

Reportagem da Folha de S.Paulo sobre o "O Livro das Fobias e Manias - 99 Obsessões para Entender a Mente Humana" (ed. Intrínseca), da escritora e jornalista inglesa Kate Summerscale, apresenta vários medos e compulsões bem conhecidos, mas também outros peculiares, como aibofobia (medo de palíndromos) ou bambacofobia (aversão a algodão).

Considerando o universo das pesquisas das top 5 fobias, a maior é a de pessoas, seguida pela de altura.

**Conheça as cinco fobias mais pesquisadas no Google**

PESQUISAS POR "FOBIA DE..." DESDE 2004

Pessoa - 31,57%

Altura - 26,31%

Buracos - 21,05%

Barata - 10,52%

Palhaços - 10,52%

FOBIA DE PALHAÇO OU COULROFOBIA

Esse medo pode ser encontrado tanto em crianças quanto em jovens e adultos, que podem tê-lo desenvolvido devido a alguma experiência ruim na infância.

FOBIA DE PESSOAS OU FOBIA SOCIAL

É a incapacidade de estar em lugares cheios e a preocupação de ter que lidar socialmente com muitas pessoas.

Apesar da restrição nas interações sociais ser motivo de tristeza para muitos, também pode ser um alívio para aqueles que preferem um estilo de vida mais recluso.

Engana-se quem pensa que esse medo aumentou na pandemia. Trends mostra que a busca pelo termo não apresentou um crescimento durante o auge da crise sanitária em 2020.

FOBIA DE BARATA OU CATSARIDAFOBIA

Desconforto ou medo de insetos como baratas.

FOBIA DE BURACOS OU TRIPOFOBIA

É a aversão a pequenos buracos agrupados de forma irregular ou objetos que apresentem essa característica.

FOBIA DE ALTURA OU ACROFOBIA

É o medo desproporcional de locais altos.