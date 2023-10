ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo encomendou pesquisas para fazer mudanças nos programas do GNT, seu canal de variedades na TV por assinatura. A empresa está incomodada especialmente com o baixo engajamento de atrações e a queda de públicos de seus debates.

Desde o fim de setembro, o GNT colocou na praça uma pesquisa para achar nomes interessantes para o elenco fixo do Papo de Segunda. A intenção é fazer uma reformulação completa e trazer nomes mais populares e queridos pelo público para a atração.

O questionário também pergunta qual a opinião do telespectador sobre atrações de culinária, como o The Taste Brasil, e o Saia Justa, atração mais longeva da programação do GNT atualmente. Hoje, ele é apresentado por Astrid Fontenelle, Gabriela Prioli, Bela Gil e Larissa Luz.

A preocupação do GNT tem explicação. Em setembro, por exemplo, o canal da Globo foi apenas o 30º canal mais visto da TV por assinatura brasileira, com apenas 0.04 ponto no Ibope PNT (Painel Nacional de Televisão).

Seu concorrente direto, o Discovery Home & Health, ficou em 19º. Por estar nos pacotes mais básicos da TV paga, esperava-se muito mais em relação ao seu desempenho.

Ao mesmo tempo, existe uma crítica interna de que a Globo investe alto no GNT, e não deposita a mesma confiança em canais que tem melhor performance, como a GloboNews. A discrepância de salários tem sido uma crítica constante.

Um exemplo: uma âncora de primeira prateleira da GloboNews tem vencimentos na casa dos R$ 80 mil. Enquanto isso, membros do Papo de Segunda chegam a ganhar o dobro disso para apresentarem a atração.

Procurada pela reportagem, o GNT confirmou as pesquisas: "A realização [de pesquisas] é uma prática comum em qualquer canal de TV. Neste momento, o GNT estuda ter um quarto integrante no Papo de Segunda e foi realizada uma pesquisa para entender qual seria o perfil deste novo apresentador, que vai compor o time do programa ao lado de Chico Bosco, Kondzilla e do âncora João Vicente".

"Já as atrações ao vivo sempre fizeram parte da programação do GNT, desde a exibição de desfiles, temporadas de moda, programas como Happy Hour, Troféu Porchat, Que História É Essa, Porchat? (com edições especiais ao vivo), além do Saia Justa, Papo de Segunda e o Panelaço ao Vivo, que estão em nossa grade", concluiu a nota.