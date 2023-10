SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Globo de Ouro, tradicional premiação direcionada a produções de cinema e televisão, anunciou a doação de US$ 75 mil para o Comitê para a Proteção dos Jornalistas para auxiliar na proteção dos profissionais de imprensa durante a guerra em Israel e na Palestina, informa a Variety.

"Assim como fizemos nos conflitos no Afeganistão e na Ucrânia, permanecemos firmes no nosso compromisso de apoiar os jornalistas corajosos que assumem enormes riscos pessoais para evidenciar acontecimentos e manter o mundo informado", disse a presidente do Globo de Ouro, Helen Hoehne.

A organização da premiação também expressou as "mais profundas condolências" às vítimas do conflito, "indivíduos inocentes que estão sofrendo e aqueles que perderam entes queridos."

Na última semana, os principais estúdios de Hollywood condenaram publicamente os ataques terroristas do Hamas e afirmam seu apoio a Israel.

A 81ª edição do Globo de Ouro acontecerá no dia 7 de janeiro.