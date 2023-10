SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenor italiano Andrea Bocelli, que em fevereiro deste ano anunciou uma apresentação em São Paulo para maio de 2024, fará mais um show na cidade ?no dia 25 de maio, no Allianz Parque.

A turnê, que celebra os 30 anos de carreira do artista, também passa por Belo Horizonte e será acompanhada por orquestra e coral, além de artistas convidados.

Ele apresenta os sucessos de sua carreira, como "Con Te Partirò", "Per Amore" e "Vivo Por Ella". A última vez que o artista esteve no Brasil, onde já fez cinco turnês, foi em 2018.

Os ingressos para a nova data já estão à venda no site Eventim e custam a partir de R$ 544,50 no setor prata na entrada social (com parte da renda revertida para o Médicos Sem Fronteiras) e vão até R$ 2.541, na platinum.

Ainda há ingressos disponíveis para a data anunciada anteriormente, no dia 26 de maio, nos setores ouro (R$ 1.135), e rubi (R$ 1.815).