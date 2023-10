SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-jogador de Corinthians e Boca, Carlos Tevez, hoje treinador do Independiente (Argentina), sofreu uma queda no banheiro de casa, bateu a cabeça e teve uma concussão craniana. As informações são do Clarín.

Conforme a publicação, tudo aconteceu na manhã desta quarta-feira (18) no momento em que ele usava o banheiro. O treinador caiu e bateu a região da testa na bancada da pia, o que resultou num corte profundo.

Ele precisou fazer uma sutura interna e externa em uma área com muito suprimento de sangue.

Após ser cuidado, fazer exames complementares e receber pontos, voltou para casa, onde permanece em repouso. Ele não deve comandar sua equipe no próximo jogo marcado para a noite desta quarta.

