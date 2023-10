ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo decidiu fazer mudanças profundas na transmissão dos desfiles das escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro. Maju Coutinho deixará de apresentar o evento carioca junto com Alex Escobar. No ano que vem, Karine Alves, apresentadora esportiva e ligada ao samba carioca, assume seu lugar.

No Carnaval paulista, a criticada dupla Rodrigo Bocardi e Aline Midlej sairá por motivos diferentes. Bocardi não foi bem avaliado internamente. Suas gafes e repercussão ruim dos comentários foram preponderantes.

Já Aline estará em processo de retorno de licença-maternidade, e a Globo entendeu que ela precisa ter um ritmo menos pesado. Ela voltará a atuar na GloboNews ainda este ano, no Jornal das 10. A nova dupla do carnaval paulista para 2024 não está definida.

A informação foi dada inicialmente pelo site TV Pop e confirmada pelo F5. A Globo procura internamente nomes, tanto no jornalismo, quanto no entretenimento e no esporte, que tenham ligação e entendimento com o carnaval paulista. Thiago Oliveira, do É de Casa, é um dos cotados para assumir a vaga de Bocardi.

Mesmo fora da apresentação, Maju vai produzir um documentário sobre carnaval para o Fantástico e continuará na cobertura da folia de alguma forma. Para São Paulo, a Globo levará o Camarote Globeleza para a capital paulista, algo que estava restrito ao Rio até então.

Para 2024, a Globo planeja trazer mais entretenimento para as transmissões com o intuito de faturar. Em 2022 e 2023, apesar da boa audiência dos desfiles, apenas um patrocinador assinou contrato para transmissões carnavalescas.

A ideia é superar esse fracasso comercial dos últimos anos e trazer rentabilidade. Até porque, quanto mais cotas forem vendidas, mais dinheiro a Globo paga para as escolas de Rio e São Paulo.

Os desfiles do grupo especial de São Paulo vão acontecer em 9 e 10 de fevereiro de 2024. No Rio de Janeiro, as escolas do grupo especial entram na Sapucaí em 11 e 12 de fevereiro do ano que vem.