SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (19), além da 47ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, sete filmes chegam às telonas da capital. Entre os destaques está "Assassinos da Lua das Flores", a nova produção dirigida por Martin Scorsese.

Veja a lista de filmes que estreiam em São Paulo nesta semana.

97 Minutos

Um avião 767 é sequestrado por terroristas com apenas 97 minutos até o combustível acabar. Para evitar que ele caia em algum local habitado, o diretor da agência nacional de segurança se prepara para derrubar o avião. A única chance de pousar com segurança passa a ser um agente disfarçado da Interpol que foi incorporado na cela terrorista.

Estados Unidos, 2023. Direção: Timo Vuorensola. Com: Alec Baldwin, Jonathan Rhys e Anjul Nigam. 16 anos

Assassinos da Lua das Flores

O novo longa dirigido por Martin Scorsese se baseia em assassinatos dados a partir de circunstâncias misteriosas na década de 1920, assolando os membros da tribo Osage. A investigação do caso envolveu o poderoso J. Edgar Hoover, considerado o primeiro diretor do FBI.

Estados Unidos, 2023. Direção: Martin Scorsese. Com: Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone e Robert De Niro. 14 anos

O Céu Não Pode Esperar

O documentário mostra a trajetória de Carlo Acutis, beatificado pela Igreja Católica em 2020. Com cidadanias britânica e italiana, o santo morreu aos 15 anos em decorrência de leucemia.

Espanha, 2023. Direção: José María Zavala. 14 anos

Elas por Elas

O longa é composto por sete contos diferentes que acompanham vidas de mulheres ao redor do mundo. Com oito mulheres assinando a direção, o filme concorreu ao Oscar de melhor canção Original deste ano com "Applause", de Diane Warren.

Estados Unidos, 2022. Direção: Várias diretoras. Com: Eva Longoria, Juliette Binoche e Marcia Gay Harden. 12 anos

O Livro dos Sonhos

O drama francês conta a história de Thelma, mãe de Louis, um garoto que entra em coma após ser vítima de um atropelamento. Quando ela encontra uma lista de desejos do filho, decide sair em uma jornada para realizá-los.

França, 2023. Direção: Lisa Azuelos. Com: Alexandra Lamy, Muriel Robin e Hugo Queste. 14 anos

Nyad

Acompanha a vida da atleta Diana Nyad, interpretada por Annette Bening, indicada ao Oscar por sua atuação em quatro filmes diferentes. Após três décadas fora da água, a ex-maratonista aquática que virou jornalista esportiva decide ser a primeira pessoa a concluir os 177 km que separam Cuba da Flórida sem uma gaiola de proteção contra tubarões.

Estados Unidos, 2023. Direção: Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin. Com: Annette Bening, Jodie Foster e Rhys Ifans. 14 anos

Trolls 3 - Juntos Novamente

O terceiro longa da franquia de animações musicais traz os protagonistas Poppy e Tronco como um casal. À medida que se aproximam, ela descobre que seu namorado já fez parte da boyband favorita dela.

Estados Unidos, 2023. Direção: Walt Dohrn. Livre